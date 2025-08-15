На Хмельниччині судитимуть жінку з Кіровоградщини за розповсюдження синтетичних наркотиків

Фото: Національна поліція

Правоохоронці затримали в Шепетівці 39-річну жінку з Кіровоградщини, яка спеціально приїхала до міста для розповсюдження синтетичних наркотиків методом "закладок"

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що у червні по вулиці Пліщинській працівники кримінальної поліції помітили підозрілу жінку. Під час поверхневої перевірки у неї виявили 15 згортків із кристалічною речовиною.

Аналіз даних із телефона підозрюваної допоміг виявити ще близько 45 закладок, які вона вже встигла розмістити.

Експертиза підтвердила, що речовина — це PVP (соль), особливо небезпечний синтетичний наркотик.

Жінку затримали. Слідчі завершили досудове розслідування і під процесуальним керівництвом прокуратури обвинувальний акт направлено до суду. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями поліцейські затримали 23-річного мешканця столиці, який збував психотропи на території Лісового масиву. Під час поверхневого огляду в його одязі виявили 31 згорток з психотропною речовиною Альфа-PVP.