11:45  15 серпня
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
11:11  15 серпня
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 11:28

На Хмельниччині судитимуть жінку з Кіровоградщини за розповсюдження синтетичних наркотиків

15 серпня 2025, 11:28
Фото: Національна поліція
Правоохоронці затримали в Шепетівці 39-річну жінку з Кіровоградщини, яка спеціально приїхала до міста для розповсюдження синтетичних наркотиків методом "закладок"

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що у червні по вулиці Пліщинській працівники кримінальної поліції помітили підозрілу жінку. Під час поверхневої перевірки у неї виявили 15 згортків із кристалічною речовиною.

Аналіз даних із телефона підозрюваної допоміг виявити ще близько 45 закладок, які вона вже встигла розмістити.

Експертиза підтвердила, що речовина — це PVP (соль), особливо небезпечний синтетичний наркотик.

Жінку затримали. Слідчі завершили досудове розслідування і під процесуальним керівництвом прокуратури обвинувальний акт направлено до суду. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями поліцейські затримали 23-річного мешканця столиці, який збував психотропи на території Лісового масиву. Під час поверхневого огляду в його одязі виявили 31 згорток з психотропною речовиною Альфа-PVP.

Хмельницька область Кіровоградська область жінка закладки наркобізнес наркотики
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
07 серпня 2025
