14 августа 2025, 12:29

Задержаны участники схемы,которые за 5,6 млн грн обещали "решить" дело наркодилера

14 августа 2025, 12:29
Фото: Национальная полиция Украины
Злоумышленники обещали за большие деньги "решить" дело наркодилера

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Задержаны три человека, среди которых супруги из Киева и их сообщник, которые требовали у жены подозреваемого в контрабанде наркотиков 135 тысяч долларов. За эту сумму они обещали помочь изменить меру пресечения и переквалифицировать уголовное правонарушение ее мужа.

Полицейские сообщили о подозрении задержанным

По данным следствия, 50-летний мужчина ранее наладил канал поставки кокаина и гашиша из Испании и Нидерландов. В июле он был задержан на одном из пунктов пропуска при попытке перевезти наркотики на сумму более 4 млн гривен по ценам "черного" рынка.

Преступная группа планировала повлиять на дело наркодилера

Задержанным объявлено подозрение. Им грозит до 12 лет лишения свободы, а следователи продолжают устанавливать все обстоятельства деятельности этой преступной группы.

Полиция напоминает гражданам об уголовной ответственности за попытки незаконного влияния на правосудие и участие в наркобизнесе.

Ранее сообщалось, на Днепропетровщине двое правоохранителей подозреваются в систематическом вымогательстве денег с водителей на блокпосте. В настоящее время ДБР завершило досудебное расследование и дело передано в суд для рассмотрения по существу.

