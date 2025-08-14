Задержаны участники схемы,которые за 5,6 млн грн обещали "решить" дело наркодилера
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Задержаны три человека, среди которых супруги из Киева и их сообщник, которые требовали у жены подозреваемого в контрабанде наркотиков 135 тысяч долларов. За эту сумму они обещали помочь изменить меру пресечения и переквалифицировать уголовное правонарушение ее мужа.
По данным следствия, 50-летний мужчина ранее наладил канал поставки кокаина и гашиша из Испании и Нидерландов. В июле он был задержан на одном из пунктов пропуска при попытке перевезти наркотики на сумму более 4 млн гривен по ценам "черного" рынка.
Задержанным объявлено подозрение. Им грозит до 12 лет лишения свободы, а следователи продолжают устанавливать все обстоятельства деятельности этой преступной группы.
Полиция напоминает гражданам об уголовной ответственности за попытки незаконного влияния на правосудие и участие в наркобизнесе.
