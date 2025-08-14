Фото: полиция

В полицию сообщили, что в магазине возле метро в Днепровском районе столицы могут продавать товары, содержащие запрещенные вещества

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

По указанному факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 309 УК Украины.

В ходе следствия полицейские изъяли образцы продукции и отправили их на экспертизу. По ее результатам было установлено, что в изъятых товарах нет наркотических или психотропных веществ.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские дополнительно проверяют работу магазина с соблюдением требований ведения хозяйственной деятельности.

