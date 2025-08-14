Закладки по Киеву: 23-летнего "наркодельца" поймали с психотропами в лесу

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили злоумышленника в лесопарковой зоне на улице Братиславской. Во время поверхностного осмотра в его одежде был обнаружен 31 сверток с психотропным веществом Альфа-PVP.

Во время обыска в доме молодого человека также изъяли еще пакеты с наркотиками, пластиковую емкость с веществом, весы и материалы для фасовки.

Следователи уже сообщили мужчине о подозрении. Обвинительный акт был передан в суд.

Согласно санкции статьи, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, полицейские разоблачили преступную группу, которая организовала производство и сбыт амфетамина на территории Житомира. В состав группировки входили пятеро местных жителей от 34 до 46 лет.