14 августа 2025, 09:51

Закладки по Киеву: 23-летнего "наркодельца" поймали с психотропами в лесу

14 августа 2025, 09:51
Фото: Национальная полиция
Полицейские задержали 23-летнего жителя столицы, сбывавшего психотропы на территории Лесного массива

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили злоумышленника в лесопарковой зоне на улице Братиславской. Во время поверхностного осмотра в его одежде был обнаружен 31 сверток с психотропным веществом Альфа-PVP.

Во время обыска в доме молодого человека также изъяли еще пакеты с наркотиками, пластиковую емкость с веществом, весы и материалы для фасовки.

Следователи уже сообщили мужчине о подозрении. Обвинительный акт был передан в суд.

Согласно санкции статьи, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, полицейские разоблачили преступную группу, которая организовала производство и сбыт амфетамина на территории Житомира. В состав группировки входили пятеро местных жителей от 34 до 46 лет.

