В Херсонской области из-за атаки дрона погиб пожилой мужчина

Иллюстративное фото: из открытых источников

Из-за российского дронового террора погиб еще один житель Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, первого декабря в результате удара российского беспилотника в селе Дудчаны Миловской общины в Херсонской области погиб 77-летний мужчина. От полученных ран он умер на месте.

Прокудин добавил, что местные власти и община выражают искренние соболезнования близким и родным погибшего.

По данным ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 32 населенных пункта Херсонской области. Из-за российских обстрелов один человек погиб, еще три – получили ранения.

Напомним, 1 декабря в Херсоне вражеский FPV-дрон атаковал маршрутку коммунального предприятия. К счастью люди не пострадали, однако транспорт получил повреждения.