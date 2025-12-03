07:24  03 декабря
В Херсонской области из-за атаки дрона погиб пожилой мужчина

03 декабря 2025, 12:24
Иллюстративное фото: из открытых источников
Из-за российского дронового террора погиб еще один житель Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, первого декабря в результате удара российского беспилотника в селе Дудчаны Миловской общины в Херсонской области погиб 77-летний мужчина. От полученных ран он умер на месте.

Прокудин добавил, что местные власти и община выражают искренние соболезнования близким и родным погибшего.

По данным ОВА, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 32 населенных пункта Херсонской области. Из-за российских обстрелов один человек погиб, еще три – получили ранения.

Напомним, 1 декабря в Херсоне вражеский FPV-дрон атаковал маршрутку коммунального предприятия. К счастью люди не пострадали, однако транспорт получил повреждения.

01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
