Россияне атаковали беспилотниками Днепропетровщину: есть погибшие и раненые

Фото: ОВА

В ночь на 3 декабря войска РФ атаковали Павлоградский, Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Захватчики ударили ночью беспилотниками по Терновке Павлоградского района.

Погибли мужчины 43 и 50 лет. Еще три человека пострадали, всех госпитализировали. 65-летние мужчина и женщина – "тяжелые", 18-летний парень – в состоянии средней тяжести.

В результате атаки возник пожар. Частично разрушен частный дом, еще 6 – повреждены. Побиты гаражи и автомобили, одна легковушка уничтожена.

Кроме того, БПЛА россияне запустили и по Васильковской громаде Синельниковского района. Там повреждена инфраструктура.

По Никопольщине оккупанты били FPV-дронами. Ударили по Никополю и Марганецкой громаде.

Чиновник отметил, что украинские защитники ночью сбили на Днепропетровщине четыре беспилотника.

Напомним, в течение суток оккупанты нанесли 907 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов есть повреждения, раненый мужчина.