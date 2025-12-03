Россияне ночью обстреляли троллейбусное депо в Херсоне

Россияне ночью обстреляли из артиллерии троллейбусное депо в Херсоне
Ночью 3 декабря российские оккупанты атаковали с артиллерии территорию троллейбусного депо в Херсоне
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.
Захватчики обстреливали депо около полутора часов.
В результате обстрела повреждена контактная сеть, производствены помещения и админздание. 19 троллейбусов получили повреждения – выбиты окна, побиты корпуса.
К счастью, работники коммунального предприятия не пострадали.
Сейчас специалисты устанавливают объем повреждений.
"Электротранспорт временно не работает", – отметил чиновник.
Напомним, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 32 населенных пункта Херсонской области. В резулттате обстрелов один человек погиб, еще три – ранены.