Фото: ОВА

Всего за минувшие сутки россияне совершили 30 обстрелов по населенным пунктам Черниговской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Днем 2 декабря российские "Герани" повторно ударили по фермерскому хозяйству в одном из поселков Черниговского района – раздались два взрыва. Пожар на месте прилета ликвидировали.

Кроме того, враг атаковал БПЛА "Герань" по энергообъекту.

Также вечером вражеский беспилотник ударил по одному из предприятий в Коропской громаде. Есть разрушения. На месте попадания возник пожар.

Напомним, в ночь на 3 декабря войска РФ атаковали беспилотниками Павлоградский, Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области. В городе Терновка погибли два человека, еще три ранены.