01:50  03 декабря
Продюсер Игорь Кондратюк признался, какая у него пенсия
07:24  03 декабря
В Одессе разоблачили сеть нелегальных игорных заведений: организаторов будут судить
10:13  03 декабря
Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании
03 декабря 2025, 09:10

Обстрелы на Черниговщине: россияне ударили по ферме, предприятию и энергообъекту

03 декабря 2025, 09:10
Фото: ОВА
Всего за минувшие сутки россияне совершили 30 обстрелов по населенным пунктам Черниговской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Днем 2 декабря российские "Герани" повторно ударили по фермерскому хозяйству в одном из поселков Черниговского района – раздались два взрыва. Пожар на месте прилета ликвидировали.

Кроме того, враг атаковал БПЛА "Герань" по энергообъекту.

Также вечером вражеский беспилотник ударил по одному из предприятий в Коропской громаде. Есть разрушения. На месте попадания возник пожар.

Обстрелы на Черниговщине: россияне ударили по ферме, предприятию и энергообъекту

Напомним, в ночь на 3 декабря войска РФ атаковали беспилотниками Павлоградский, Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области. В городе Терновка погибли два человека, еще три ранены.

