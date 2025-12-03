Обстрелы на Черниговщине: россияне ударили по ферме, предприятию и энергообъекту
Всего за минувшие сутки россияне совершили 30 обстрелов по населенным пунктам Черниговской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
Днем 2 декабря российские "Герани" повторно ударили по фермерскому хозяйству в одном из поселков Черниговского района – раздались два взрыва. Пожар на месте прилета ликвидировали.
Кроме того, враг атаковал БПЛА "Герань" по энергообъекту.
Также вечером вражеский беспилотник ударил по одному из предприятий в Коропской громаде. Есть разрушения. На месте попадания возник пожар.
