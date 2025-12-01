Российские оккупанты атаковали маршрутку в Херсоне

Фото: Херсонская МВА

Сегодня утром в Херсоне вражеский FPV-дрон атаковал маршрутку коммунального предприятия

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

По его словам, инцидент произошел во время выполнения рейса.

"Российские оккупанты снова прибегли к террору против мирного населения Херсона", – подчеркнул Шанько.

К счастью люди не пострадали, однако транспорт получил повреждения.



По данным Херсонской ОВА, за минувшие сутки из-за российской агрессии 9 человек получили ранения, из них – 1 ребенок.

Напомним, в ночь на 1 декабря РФ атаковала Украину 89 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 55 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях.