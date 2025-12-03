13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам'яті Героїв
03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
03 грудня
У центрі Полтави п'яний водій зніс паркан і меморіальні щити
03 грудня 2025, 12:24

На Херсонщині через атаку дрона загинув літній чоловік

03 грудня 2025, 12:24
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Через російський дроновий терор загинув ще один житель Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словам, першого грудня внаслідок удару російського безпілотника у селі Дудчани Милівської громади на Херсонщині загинув 77-річний чоловік. Від отриманих поранень він помер на місці.

Прокудін додав, що місцева влада та громада висловлюють щирі співчуття близьким і рідним загиблого.

За даними ОВА, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 32 населені пункти Херсонської області. Через російські обстріли одна людина загинула, ще три – дістали поранення.

Нагадаємо, 1 грудня у Херсоні ворожий FPV-дрон атакував маршрутку комунального підприємства. На щастя, люди не постраждали, проте транспорт отримав пошкодження.

01 грудня 2025
