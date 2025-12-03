Фото: полиция

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 32 населенных пункта Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 12 частных домов. Также оккупанты побили сотовые башни, админздание, троллейбусы и частные автомобили.

Из-за российских обстрелов один человек погиб, еще три – получили ранения.

Напомним, в течение суток оккупанты нанесли 907 ударов по 25 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов есть повреждения, раненый мужчина.