07:20  10 сентября
В Киевской области мужчина устроил стрельбу с балкона
18:29  09 сентября
В Тернопольской области не могут продать спиртзавод
10:40  10 сентября
В Винницкой области нашли убитыми двух школьников: полиция задержала подозреваемого
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2025, 12:30

Оккупанты хотели забрать ее в интернат: к маме вернули ребенка из оккупированной Херсонщины

10 сентября 2025, 12:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Удалось эвакуировать из оккупированной Херсонщины 14-летнюю девочку. Она более трех лет жила в оккупации

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, ребенок был разведен с мамой. Это произошло из-за того, что накануне полномасштабной войны женщина уехала в столицу на заработки. Таким образом, девочка осталась в родном временно оккупированном городке с дедушкой.

Оккупанты неоднократно угрожали пожилому мужчине, что его внуку могут забрать в интернат, если он попытается отправить ее к матери. Однако, к счастью, ребенка удалось отсюда эвакуировать. Сейчас она уже с мамой и получает необходимую помощь.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем РФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
дети оккупация Херсонская область
С микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали всех детей
05 сентября 2025, 07:21
В Калуше во время обстрела в бомбоубежище родились двое детей
03 сентября 2025, 14:33
На оккупированных территориях начали "перевоспитание" учителей истории, – ЦНС
03 сентября 2025, 09:55
Все новости »
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10 сентября 2025, 13:15
Полковник ГБР во время войны приобрел квартиру в Киеве за 14 миллионов
10 сентября 2025, 13:09
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
10 сентября 2025, 12:55
ХОВА вместе с международными партнерами определили план реализации Стратегии обеспечения права каждого ребенка
10 сентября 2025, 11:50
В Полтавской области полиция расследует драку между подростками: один попал в больницу
10 сентября 2025, 11:38
Россия накрыла огнем Херсонщину: среди раненых полицейские
10 сентября 2025, 11:25
В Одесской области микроавтобус съехал в кювет после столкновения с грузовиком: трое пострадавших
10 сентября 2025, 11:17
"Провокация Украины": российские пропагандисты пытаются обвинить Киев в российских дронах в Польше
10 сентября 2025, 11:15
В "Слуге Народа" объяснили, как будет работать новый закон о ветеранском бизнесе
10 сентября 2025, 11:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Вадим Денисенко
Все блоги »