Иллюстративное фото

Удалось эвакуировать из оккупированной Херсонщины 14-летнюю девочку. Она более трех лет жила в оккупации

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Александра Прокудина, ребенок был разведен с мамой. Это произошло из-за того, что накануне полномасштабной войны женщина уехала в столицу на заработки. Таким образом, девочка осталась в родном временно оккупированном городке с дедушкой.

Оккупанты неоднократно угрожали пожилому мужчине, что его внуку могут забрать в интернат, если он попытается отправить ее к матери. Однако, к счастью, ребенка удалось отсюда эвакуировать. Сейчас она уже с мамой и получает необходимую помощь.

Напомним, Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей. Однако более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем РФ.