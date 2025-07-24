Стало известно, сколько украденных РФ детей вернула Украина

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Украине с начала полномасштабной войны удалось вернуть более тысячи похищенных Россией детей

Об этом заявила советница руководителя Офиса президента Украины, операционная директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна, сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента Украины.

Она отметила, что депортация украинских детей вызов для всей системы международного гуманитарного права.

"Нам удалось вернуть домой 1458 детей, но еще более 1,6 миллиона украинских детей остаются под контролем врага", - сообщила Дарья Заривна.

Она также поблагодарила посольства Украины за поддержку информационной кампании #ChildrenAreNonNegotiable, которая охватила миллионы людей и повлияла на принятие резолюции Европарламента о возвращении украинских детей, а также решений национальных парламентов ряда стран.

Ранее мы сообщали о том, сколько детей до сих пор остается в зоне боевых действий Донецкой области.