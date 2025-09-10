13:15  10 вересня
10:40  10 вересня
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
07:20  10 вересня
На Київщині чоловік влаштував стрілянину з балкону
10 вересня 2025, 12:30

Окупанти хотіли забрати її до інтернату: до мами повернули дитину з окупованої Херсонщини

10 вересня 2025, 12:30
Ілюстративне фото
Вдалось евакуювати з окупованої Херсонщини 14-річну дівчику. Вона понад три роки жила в окупації

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, дитина була розлучена з мамою. Це сталось через те, що напередодні повномасштабної війни жінка виїхала до столиці на заробітки. Таким чином дівчинка лишилась у рідному тимчасово окупованому містечку з дідусем.

Окупанти неодноразово погрожували літньому чоловіку, що його онуку можуть забрати до інтернату, якщо він спробує відправити її до матері. Проте, на щастя, дитину вдалось евакуювати звідси. Зараз вона вже з мамою та отримує всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.

діти окупація Херсонська область
10 вересня 2025
07 серпня 2025
