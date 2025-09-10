Ілюстративне фото

Вдалось евакуювати з окупованої Херсонщини 14-річну дівчику. Вона понад три роки жила в окупації

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, дитина була розлучена з мамою. Це сталось через те, що напередодні повномасштабної війни жінка виїхала до столиці на заробітки. Таким чином дівчинка лишилась у рідному тимчасово окупованому містечку з дідусем.

Окупанти неодноразово погрожували літньому чоловіку, що його онуку можуть забрати до інтернату, якщо він спробує відправити її до матері. Проте, на щастя, дитину вдалось евакуювати звідси. Зараз вона вже з мамою та отримує всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.