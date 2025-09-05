Иллюстративное фото: полиция

В Херсоне из микрорайона Корабел (Остров) уже эвакуировали всех детей

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько в телеэтере, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Чиновник отметил, что процесс эвакуации продолжается постоянно.

"Из микрорайона Корабел благодаря слаженной работе социальных служб, коммунальщиков, полиции, спасателей, волонтеров удалось вывезти около 1700 жителей, среди них – 56 детей", – рассказал Шанько.

По информации главы ГВА, всех детей эвакуировали, на территории микрорайона остаются более 220 человек.

Напомним, в Донецкой области в громадах, отнесенных к зоне активных боевых действий, остаются около 17 тысяч гражданских, среди них – 34 ребенка.