С микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали всех детей
В Херсоне из микрорайона Корабел (Остров) уже эвакуировали всех детей
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько в телеэтере, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.
Чиновник отметил, что процесс эвакуации продолжается постоянно.
"Из микрорайона Корабел благодаря слаженной работе социальных служб, коммунальщиков, полиции, спасателей, волонтеров удалось вывезти около 1700 жителей, среди них – 56 детей", – рассказал Шанько.
По информации главы ГВА, всех детей эвакуировали, на территории микрорайона остаются более 220 человек.
Напомним, в Донецкой области в громадах, отнесенных к зоне активных боевых действий, остаются около 17 тысяч гражданских, среди них – 34 ребенка.
01 сентября 2025
27 августа 2025
25 августа 2025
21 августа 2025
04 сентября 2025, 21:59
07 августа 2025
06 августа 2025
05 августа 2025
