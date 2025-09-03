Фото: ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Кремль прилагает максимум усилий к переписыванию прошлого. Для школьников уже подготовили новый единый учебник по "истории": с этого года его будут изучать в 5-7 классах, в следующем – в 8-9", – говорится в сообщении.

Отмечается, что параллельно учителей обязывают проходить спецкурсы и получать сертификаты для того, чтобы иметь право преподавать пропагандистскую версию истории.

Центр нацсопротивления отмечает, что попытки оккупантов стереть украинскую историческую память обречены на провал, а все причастные к этому преступлению будут наказаны.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Луганской области россияне продолжают системную милитаризацию украинских детей, готовя их к предстоящей мобилизации в армию РФ.