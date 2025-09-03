В Калуше во время обстрела в бомбоубежище родились двое детей

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во время ночной дроново-ракетной атаки 3 сентября в Калуше Ивано-Франковской области в бомбоубежище местного роддома появились на свет двое малышей – девочка Вероника и мальчик Давид

Об этом сообщила заведующая Калушским роддомом Леся Григорив, передает RegioNews.

"Было очень громко в нашем городе этой ночью. В такое сложное время сплоченность, уверенность, профессионализм, умение работать в команде в экстремальных условиях – ключевые составляющие безопасных родов", – написала она.

Она отметила, что команда смены роддома выдержала вызов такой тяжелой ночи. В частности, был быстро организован перевод мам с только что рожденными детьми, рожающих женщин, тех, которые находятся в стационаре с осложненной беременностью, и тех мам, которым проведено кесарево сечение, в бомбоубежище на 5 часов.

Напомним, в Калуше в результате российской атаки повреждены жилые дома, приостановлен образовательный процесс, также местным жителям рекомендовали не открывать окна.

Как известно, в ночь на 3 сентября Россия запустила по Украине 526 воздушных целей. Зафиксировано попадание трех ракет и 69 дронов в 14 населенных пунктах, еще в 14 местах упали обломки сбитых объектов.