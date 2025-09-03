11:57  03 сентября
Смертельное ДТП в Софиевской Борщаговке: пешеход погиб под колесами авто
08:26  03 сентября
На Харьковщине задержали 19-летнего парня за насилие над девушкой-подростком
01:25  03 сентября
Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
UA | RU
UA | RU
03 сентября 2025, 14:33

В Калуше во время обстрела в бомбоубежище родились двое детей

03 сентября 2025, 14:33
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во время ночной дроново-ракетной атаки 3 сентября в Калуше Ивано-Франковской области в бомбоубежище местного роддома появились на свет двое малышей – девочка Вероника и мальчик Давид

Об этом сообщила заведующая Калушским роддомом Леся Григорив, передает RegioNews.

"Было очень громко в нашем городе этой ночью. В такое сложное время сплоченность, уверенность, профессионализм, умение работать в команде в экстремальных условиях – ключевые составляющие безопасных родов", – написала она.

Она отметила, что команда смены роддома выдержала вызов такой тяжелой ночи. В частности, был быстро организован перевод мам с только что рожденными детьми, рожающих женщин, тех, которые находятся в стационаре с осложненной беременностью, и тех мам, которым проведено кесарево сечение, в бомбоубежище на 5 часов.

Напомним, в Калуше в результате российской атаки повреждены жилые дома, приостановлен образовательный процесс, также местным жителям рекомендовали не открывать окна.

Как известно, в ночь на 3 сентября Россия запустила по Украине 526 воздушных целей. Зафиксировано попадание трех ракет и 69 дронов в 14 населенных пунктах, еще в 14 местах упали обломки сбитых объектов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ивано-Франковская область Калуш атака беременные бомбоубежище рождение ребенка дети война российская армия
Враг уничтожил 10 гаражей в Хмельницкой области, пожар охватил еще 5
03 сентября 2025, 10:39
Россияне запустили по Львову около 15 дронов: разрушен склад
03 сентября 2025, 08:58
На Днепропетровщине ночью сбили 12 вражеских беспилотников, – ОВА
03 сентября 2025, 08:36
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
03 сентября 2025, 15:14
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
03 сентября 2025, 15:01
В Хмельницкой области в результате утренней атаки россиян погиб 45-летний мужчина
03 сентября 2025, 14:59
Мифы о новом союзе Китая и России
03 сентября 2025, 14:59
Дочь Фарион требует от подозреваемого многомиллионную компенсацию
03 сентября 2025, 14:49
В Тернопольской области с начала 2025 года полицейские разыскали 165 детей
03 сентября 2025, 14:25
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
03 сентября 2025, 13:59
В Киеве во время проверки документов военнообязанный укусил полицейского
03 сентября 2025, 13:57
Парламент вызвал главу Госфинмониторинга Филиппа Пронина на "ковер" из-за скандала с фортификациями
03 сентября 2025, 13:36
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »