Российские удары по Харьковщине: погибла девушка, пострадали 11 человек
За минувшие сутки российские войска атаковали пять населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов погибла 17-летняя девушка в городе Берестин, пострадали еще 11 человек, среди которых ребенок
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Среди пострадавших в Берестине мужчины 31, 26, 33, 29 и 50 лет, женщины 74, 70, 30, 36 лет, а также 16-летний парень.
В селе Котовка Барвенковской общины пострадала 80-летняя женщина.
Враг активно применял разные виды вооружения: 4 ракеты (тип устанавливается), 6 БПЛА типа "Герань-2", 16 других БПЛА (тип устанавливается).
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- Изюмский район: частный дом в с. Котовка;
- Лозовский район: железнодорожная инфраструктура в г. Лозовая;
- Берестинский район: многоквартирный и два частных дома, четыре административных здания, электросети, железнодорожная инфраструктура, магазин и автобус в г. Берестин.
Как известно, ночью 18 ноября российские войска нанесли ракетные удары по городу Берестин. Погибла 17-летняя девушка, было известно о 9 пострадавших.
Ранее сообщалось, что этой ночью враг атаковал Украину четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 114 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 4 ракет и 13 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.