09:28  18 листопада
На Кіровоградщині під час пожежі загинула 11-річна дитина
07:55  18 листопада
Усик відмовився від титулу чемпіона світу WBO: хто забере чемпіонський пояс
00:30  18 листопада
Співачка Дорофєєва розповіла, чи планує вона стати мамою
18 листопада 2025, 09:44

Російські удари по Харківщині: загинула дівчина, постраждали 11 людей

18 листопада 2025, 09:44
Фото: Харківська ОВА
За минулу добу російські війська атакували п'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула 17-річна дівчина в місті Берестин, постраждали ще 11 людей, серед яких дитина

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Серед постраждалих у Берестині: чоловіки 31, 26, 33, 29 та 50 років, жінки 74, 70, 30, 36 років, а також 16-річний хлопець.

У селі Котівка Барвінківської громади постраждала 80-річна жінка.

Ворог активно застосовував різні види озброєння: 4 ракети (тип встановлюється), 6 БПЛА типу "Герань-2", 16 інших БПЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • Ізюмський район: приватний будинок у с. Котівка;
  • Лозівський район: залізнична інфраструктура в м. Лозова;
  • Берестинський район: багатоквартирний і два приватні будинки, чотири адміністративні будівлі, електромережі, залізничну інфраструктуру, магазин та автобус у м. Берестин.

Як відомо, вночі 18 листопада російські війська нанесли ракетні удари по місту Берестин. Загинула 17-річна дівчина, було відомо про 9 постраждалих.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі ворог атакував Україну чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди". Зафіксовано влучання 4 ракет та 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламнів збитих цілей на двох локаціях.

війна обстріли Харківська область атака пошкодження російська армія загибла
