Российские дроны повредили здания Суспильного и Украинского радио в Днепре
В Днепре в результате массированной атаки российских беспилотников 18 ноября повреждены здания редакций Суспильного Днепра и Украинского радио
Об этом сообщает Суспильне, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате ударов возник пожар, повреждены крыша и перекрытие здания, выбиты окна и двери.
В момент атаки сотрудников в помещении не было, поэтому люди не пострадали.
Напомним, ночью 18 ноября российские военные направили в Днепропетровщину беспилотники. В результате массированной атаки в Днепре пострадали два человека: 59-летнюю женщину и 67-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Возникли несколько пожаров.
