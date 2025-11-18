Фото: Суспільне Днепр

В Днепре в результате массированной атаки российских беспилотников 18 ноября повреждены здания редакций Суспильного Днепра и Украинского радио

Об этом сообщает Суспильне, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате ударов возник пожар, повреждены крыша и перекрытие здания, выбиты окна и двери.

В момент атаки сотрудников в помещении не было, поэтому люди не пострадали.

Напомним, ночью 18 ноября российские военные направили в Днепропетровщину беспилотники. В результате массированной атаки в Днепре пострадали два человека: 59-летнюю женщину и 67-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Возникли несколько пожаров.