Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В результате массированной атаки в Днепре пострадали два человека: 59-летнюю женщину и 67-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Возникли несколько пожаров. Повреждены двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, общепит, инфраструктура, 6 многоквартирных домов, гаражи, более 20 авто, еще три – уничтожены.

В Новоалександровской громаде Днепровского района загорелось на территории частного домовладения. В Самаровском и Павлоградском районах повреждена инфраструктура.

Никопольщину российская армия атаковала FPV-дронами и артиллерией. Ударила по райцентру, Покровской и Красногригорьевской громадам.

Чиновник отметил, что силы ПВО уничтожили в области 33 беспилотника.

Напомним, ночью 18 ноября российские войска нанесли ракетные удары по городу Берестин Харьковской области. Погибла 17-летняя девушка, еще 9 человек пострадали.