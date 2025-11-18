07:55  18 ноября
18 ноября 2025, 07:52

Массированная атака на Днепропетровщину: многочисленные повреждения, есть пострадавшие

18 ноября 2025, 07:52
Фото: ОВА
Ночью 18 ноября российские военные направили на Днепропетровщину беспилотники

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

В результате массированной атаки в Днепре пострадали два человека: 59-летнюю женщину и 67-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Возникли несколько пожаров. Повреждены двухэтажное здание медиа, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, общепит, инфраструктура, 6 многоквартирных домов, гаражи, более 20 авто, еще три – уничтожены.

Напомним, ночью 18 ноября российские войска нанесли ракетные удары по городу Берестин Харьковской области. Погибла 17-летняя девушка, еще 9 человек пострадали.

