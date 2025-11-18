Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса и прессслужбу полиции.

"Абсолютно подлый удар. Россияне атаковали город ударными дронами в полночь, когда люди уже спали", – написал чиновник.

В результате атаки погибли две местные жительницы: 75-летняя больная женщина и ее 72-летняя сиделка.

Ударами беспилотников повреждена гражданская инфраструктура, около десяти жилых домов.

Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки.

По данным ГСЧС, один из БПЛА попал в неэксплуатированное здание на территории неработающего предприятия. Еще один удар дрон нанес по частному домовладению, в результате чего загорелся частный дом и хозяйственное сооружение. Также повреждены несколько рядом расположенных домов.

В обоих случаях возникли пожары, которые спасатели ликвидировали. К тушению привлекались 10 спасателей и четыре единицы спецтехники.

Напомним, ночью 18 ноября российские войска нанесли ракетные удары по городу Берестин Харьковской области. Погибла 17-летняя девушка, еще 9 пострадали.