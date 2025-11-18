Россияне атаковали дронами Городню на Черниговщине: возникли пожары, погибли две женщины
Ночью 18 ноября российская армия нанесла ряд ударов беспилотниками по городу Городня Черниговского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса и прессслужбу полиции.
"Абсолютно подлый удар. Россияне атаковали город ударными дронами в полночь, когда люди уже спали", – написал чиновник.
В результате атаки погибли две местные жительницы: 75-летняя больная женщина и ее 72-летняя сиделка.
Ударами беспилотников повреждена гражданская инфраструктура, около десяти жилых домов.
Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки.
По данным ГСЧС, один из БПЛА попал в неэксплуатированное здание на территории неработающего предприятия. Еще один удар дрон нанес по частному домовладению, в результате чего загорелся частный дом и хозяйственное сооружение. Также повреждены несколько рядом расположенных домов.
В обоих случаях возникли пожары, которые спасатели ликвидировали. К тушению привлекались 10 спасателей и четыре единицы спецтехники.
Напомним, ночью 18 ноября российские войска нанесли ракетные удары по городу Берестин Харьковской области. Погибла 17-летняя девушка, еще 9 пострадали.