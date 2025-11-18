09:28  18 ноября
В Кировоградской области во время пожара погиб 11-летний ребенок
07:55  18 ноября
Усик отказался от титула чемпиона мира WBO: кто заберет чемпионский пояс
00:30  18 ноября
Певица Дорофеева рассказала, планирует ли она стать мамой
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2025, 08:47

Россияне атаковали дронами Городню на Черниговщине: возникли пожары, погибли две женщины

18 ноября 2025, 08:47
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Ночью 18 ноября российская армия нанесла ряд ударов беспилотниками по городу Городня Черниговского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса и прессслужбу полиции.

"Абсолютно подлый удар. Россияне атаковали город ударными дронами в полночь, когда люди уже спали", – написал чиновник.

В результате атаки погибли две местные жительницы: 75-летняя больная женщина и ее 72-летняя сиделка.

Россияне атаковали дронами Городню на Черниговщине: возникли пожары, погибли две женщины

Ударами беспилотников повреждена гражданская инфраструктура, около десяти жилых домов.

Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки.

Россияне атаковали Огородню на Черниговщине: возникли пожары, погибли две женщины
Россияне атаковали дронами Городню на Черниговщине: возникли пожары

По данным ГСЧС, один из БПЛА попал в неэксплуатированное здание на территории неработающего предприятия. Еще один удар дрон нанес по частному домовладению, в результате чего загорелся частный дом и хозяйственное сооружение. Также повреждены несколько рядом расположенных домов.

В обоих случаях возникли пожары, которые спасатели ликвидировали. К тушению привлекались 10 спасателей и четыре единицы спецтехники.

Россияне атаковали дронами Городню на Черниговщине: погибли две женщины
Россияне атаковали дронами Городню на Черниговщине
Россияне атаковали дронами Черниговщину
Россияне атаковали Огородню на Черниговщине

Напомним, ночью 18 ноября российские войска нанесли ракетные удары по городу Берестин Харьковской области. Погибла 17-летняя девушка, еще 9 пострадали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пожар обстрелы погибшие Черниговская область
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Суммы остались без водоснабжения из-за аварии на коллекторе
18 ноября 2025, 11:37
Иностранные добровольцы в ВСУ будут иметь больше возможностей: детали
18 ноября 2025, 11:25
В Черниговской области уничтожили часть российской ракеты
18 ноября 2025, 11:16
В Кременчуге возле недостроя обнаружили тело 13-летней девочки
18 ноября 2025, 10:56
"Миндичгейт" во власти: Зеленскому советуют уволить Ермака – УП
18 ноября 2025, 10:41
В Николаевской области обезвредили еще одну мину вблизи места, где подорвался трактор
18 ноября 2025, 10:31
На Львовщине столкнулись грузовик и легковушка: среди четырех пострадавших – ребенок
18 ноября 2025, 10:20
Электронные сигареты vs Галущенко. Что нужно знать об очищении от коррупции
18 ноября 2025, 10:15
Фасовал и продавал психотропы: в Ровно задержали наркодилера
18 ноября 2025, 10:13
РФ ударила по энергообъектам в четырех областях – Минэнерго
18 ноября 2025, 09:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »