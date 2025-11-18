Берестин на Харьковщине под ракетным ударом: погибла 17-летняя девушка

Иллюстративное фото: из открытых источников

Ночью 18 ноября русские войска нанесли ракетные удары по городу Берестин. Погибла 17-летняя девушка, еще 9 человек пострадали

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, погибла 17-летняя девушка, которая находилась в больнице с тяжелыми ранениями, полученными в результате удара.

Сейчас известно о 9 пострадавших, семеро из которых госпитализированы с взрывными травмами. Еще два человека получили острую реакцию на стресс.

На месте атаки работают подразделения ГСЧС. Данные по разрушениям и количеству пострадавших уточняются.

Напомним, ночью 17 ноября российские войска атаковали двумя ракетами центральную часть Балаклеи в Харьковской области. Ранее сообщалось о трех погибших и 15 раненых.