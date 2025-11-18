РФ атаковала Украину четырьмя "Искандерами" и 114 дронами: есть попадания на 15 локациях
В ночь на 18 ноября враг атаковал Украину четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 114 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы сил обороны.
По состоянию на 08.30 силы ПВО сбили или подавили 101 вражеский дрон – на севере, юге и востоке Украины.
Зафиксировано попадание 4 ракет и 13 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.
Напомним, ночью 18 ноября российские войска нанесли ракетные удары по городу Берестин Харьковской области. Погибла 17-летняя девушка, еще 9 пострадали.
Также ночью армия РФ атаковала беспилотниками город Городня Черниговского района. Возникли пожары, погибли две женщины.