Харьковщина укрепляет партнерство со Словакией: в фокусе – медицина и образование

Харьковская область активно расширяет международное сотрудничество в целях обеспечения устойчивого развития и восстановления региона

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

В частности, начальник областной военной администрации Олег Синегубов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в Украине Павелом Виздалом.

Стороны обсудили оперативную ситуацию в регионе и ход реализации проектов по созданию безопасных образовательных и медицинских пространств.

Кроме того, поднимались вопросы оздоровления детей Харьковщины в Словакии, развития бизнес-программ, привлечения инвестиций, энергетического сотрудничества, разминирования территорий и обмена опытом в условиях военного положения.

"Несмотря на ежедневные российские обстрелы, мы продолжаем поддерживать Вооруженные силы Украины и работать над восстановлением Харьковщины. Особое внимание уделяем восстановлению объектов критической инфраструктуры. Благодаря сотрудничеству с международными партнерами имеем возможность масштабировать реализацию важных проектов, направленных на повышение уровня жизни наших людей", - отметил Олег Синегубов.

Посол Словакии подчеркнул, что поддержка безопасности и восстановления Харьковщины является приоритетом, и Словакия готова приобщаться к инвестиционным, гуманитарным и образовательным инициативам.

Напомним, в Харьковской области усиливают поддержку переселенцев благодаря сотрудничеству с международными партнерами. В частности, достигнуты договоренности с международной организацией INTERSOS, которая поможет с ремонтом и обустройством дополнительных мест в транзитных центрах и местах временного пребывания.

