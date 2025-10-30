12:13  30 октября
Дрон ударил по Сумам среди бела дня: момент атаки
09:40  30 октября
В центре Львова подожгли паб: полиция задержала подозреваемого
08:11  30 октября
В Виннице из окна девятого этажа выпала женщина
30 октября 2025, 12:47

Восстановление Харьковщины: регион делится опытом с европейскими партнерами

30 октября 2025, 12:47
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
Харьковщина присоединилась к международному обсуждению роли региональных властей в преодолении вызовов, вызванных войной

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews.

По поручению начальника ХОВА Олега Синегубова, его заместитель Евгений Иванов принял участие в рабочей встрече представителей региональных и субрегиональных органов власти 46 государств – членов Совета Европы.

В ходе мероприятия участники делились опытом противодействия последствиям войны и укрепления устойчивости местных общин.

"Харьковская областная военная администрация сотрудничает с районными военными администрациями и военными администрациями населенных пунктов – поселков, городов, общин, а также с органами местного самоуправления. Поддерживаем тесную коммуникацию и принимаем совместные решения по эвакуации, обеспечению устойчивой работы объектов критической инфраструктуры, восстановлению электроснабжения, с учетом военных рисков и гражданской логистики", – отметил Евгений Иванов.

За годы полномасштабного вторжения в области наработаны эффективные планы быстрой эвакуации населения и механизмы обеспечения социальных услуг для жителей эвакуированных и деоккупированных территорий.

Харьковская ОВА формирует региональную стратегию обновления, интегрированную в государственную систему "Ukraine Recovery".

Регион выступает посредником между общинами, бизнесом и центральной властью, координируя международную помощь, инвестиции и проекты партнеров по восстановлению области.

Напомним, Харьковщина формирует новую модель безопасного развития образования и медицины благодаря поддержке ЮНИСЕФ и других международных партнеров. Также ведется работа над созданием подземной областной больницы, реабилитационного центра для детей и ветеранов, а также современной онкологической больницы.

эвакуация война население Харьковская область восстановление Харьковская ОВА международные партнеры социальные услуги Совет Европы
