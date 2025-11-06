Харківщина зміцнює партнерство із Словаччиною: у фокусі – медицина та освіта

Фото: Харківська ОВА

Харківська область активно розширює міжнародне співробітництво з метою забезпечення сталого розвитку та відновлення регіону

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Зокрема, начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Словацької Республіки в Україні Павелом Віздалом.

Сторони обговорили оперативну ситуацію в регіоні та хід реалізації проєктів зі створення безпечних освітніх і медичних просторів.

Окрім того, порушували питання оздоровлення дітей Харківщини у Словаччині, розвитку бізнес-програм, залучення інвестицій, енергетичної співпраці, розмінування територій та обміну досвідом в умовах воєнного стану.

"Попри щоденні російські обстріли ми продовжуємо підтримувати Збройні сили України і працювати над відновленням Харківщини. Особливу увагу приділяємо відбудові об’єктів критичної інфраструктури. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами маємо можливість масштабувати реалізацію важливих проєктів, спрямованих на підвищення рівня життя наших людей", – зазначив Олег Синєгубов.

Посол Словаччини підкреслив, що підтримка безпеки та відновлення Харківщини є пріоритетом, і Словаччина готова долучатися до інвестиційних, гуманітарних та освітніх ініціатив.

Нагадаємо, на Харківщині посилюють підтримку переселенців завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Зокрема досягнуті домовленостей із міжнародною організацією INTERSOS, яка допоможе з ремонтом та облаштуванням додаткових місць у транзитних центрах та місцях тимчасового перебування.

