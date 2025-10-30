Три года, сотни проектов, более миллиарда гривен: план развития Харьковщины

Фото: Харьковская ОВА

В Харьковской области одобрили Среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций на 2026-2028 годы

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает RegioNews .

По поручению начальника ХОВА Олега Синегубова, заместитель Игорь Турченко провел заседание Регионального инвестиционного совета, где обсудили проект плана. Это первый системный шаг по реализации реформы управления публичными инвестициями на региональном уровне.

Цель Плана – достижение стратегических целей развития Харьковщины через восстановление и модернизацию инфраструктуры, стимулирование социально-экономического развития, повышение конкурентоспособности региона и улучшение качества жизни населения в ближайшие три года.

Основные секторы инвестиций:

общественная безопасность,

энергетика,

жилье,

муниципальная инфраструктура и услуги,

транспорт,

социальная сфера,

публичные услуги и цифровизация,

культура и информация,

здравоохранение,

образование и наука,

спорт и физическое воспитание.

"Мы приступаем к деятельности консультативно-совещательного органа, который станет платформой для согласования стратегических приоритетов развития области, координации действий между общинами, регионами и государством, а также привлечения инвестиций из разных источников – государственного, местного и международного", – отметил Игорь Турченко.

Члены совета приняли 42 основных направления плана и 15 второстепенных. Ориентировочный предельный объем публичных инвестиций на три года составляет более 1,7 млрд. грн.

Документ разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Украины, постановлениями Кабмина, методическими рекомендациями Минэкономики и Стратегии развития Харьковской области на 2021-2027 годы.

Напомним, в Харьковской области презентовали результаты совместных проектов по восстановлению социальной инфраструктуры, реализованных при поддержке ЮНИСЕФ. В частности, обновлены корпуса Областной клинической больницы, где идет строительство первой подземной больницы, а также Коротычанский лицей – современная подземная школа, выполняющая функцию укрытия.

