Минсоцполитики совместно с Харьковской ОВА и иностранными гуманитарными организациями работает над поддержкой внутренне перемещенных лиц в регионе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство социальной политики.

Пункт эвакуации на базе лицея "Одаренность" с 2022 года уже принял более 80 тысяч человек. В пункте помогают с оформлением документов, оказывают первичную медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь.

Минсоцполитики формирует новую политику поддержки переселенцев, которая поможет им адаптироваться и интегрироваться в громады. Особое внимание уделяется людям старшего возраста, людям с инвалидностью и маломобильным группам. Теперь в програме поддерживаемого проживания есть и медицинская составляющая: после эвакуации человек может 30 дней восстанавливаться под наблюдением врача. Для маломобильных граждан предусмотрено финансирование проживания из госбюджета.

Кроме того, достигнуты договоренности с международной организацией INTERSOS, которая поможет с ремонтом и обустройством дополнительных мест в транзитных центрах и местах временного пребывания.

Также отмечается, что в Харьковском профессионально-педагогическом колледже обустроено место временного проживания. Сейчас там проживают 252 человека, среди которых 34 ребенка, 75 пожилых и трое маломобильных лиц.

Напомним, в Харькове начал работу городской Центр предоставления услуг для ВПЛ . Его цель – обеспечить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, необходимой поддержкой и государственными услугами в одном месте, быстро и удобно.