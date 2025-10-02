10:37  02 октября
В Киеве авария возле рынка Феофания парализовала движение к ТРЦ "Магелан"
09:15  02 октября
На Харьковщине работник похоронного бюро украл деньги погибшего военного
02:30  02 октября
В Украине снова изменились цены на лук: эксперты объяснили причины
UA | RU
UA | RU
02 октября 2025, 13:28

В Харьковской области усиливают поддержку переселенцев благодаря сотрудничеству с международными партнерами

02 октября 2025, 13:28
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Минсоцполитики совместно с Харьковской ОВА и иностранными гуманитарными организациями работает над поддержкой внутренне перемещенных лиц в регионе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство социальной политики.

Пункт эвакуации на базе лицея "Одаренность" с 2022 года уже принял более 80 тысяч человек. В пункте помогают с оформлением документов, оказывают первичную медицинскую, психологическую и гуманитарную помощь.

Минсоцполитики формирует новую политику поддержки переселенцев, которая поможет им адаптироваться и интегрироваться в громады. Особое внимание уделяется людям старшего возраста, людям с инвалидностью и маломобильным группам. Теперь в програме поддерживаемого проживания есть и медицинская составляющая: после эвакуации человек может 30 дней восстанавливаться под наблюдением врача. Для маломобильных граждан предусмотрено финансирование проживания из госбюджета.

Кроме того, достигнуты договоренности с международной организацией INTERSOS, которая поможет с ремонтом и обустройством дополнительных мест в транзитных центрах и местах временного пребывания.

Также отмечается, что в Харьковском профессионально-педагогическом колледже обустроено место временного проживания. Сейчас там проживают 252 человека, среди которых 34 ребенка, 75 пожилых и трое маломобильных лиц.

Напомним, в Харькове начал работу городской Центр предоставления услуг для ВПЛ . Его цель – обеспечить людей, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, необходимой поддержкой и государственными услугами в одном месте, быстро и удобно.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
помощь переселенцы Харьковская область ВПЛ международные партнеры
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
В Украине обновили "Пакет школьника": что можно купить с 1 октября
02 октября 2025, 13:16
Планировали подрыв военных в Одессе: СБУ задержала супружеский "тандем" агентов РФ
02 октября 2025, 13:12
На Полтавщине нашли мертвым мужчину, который ушел на рыбалку и не вернулся
02 октября 2025, 12:57
В Черновцах застройщик обманул людей на 13 миллионов: вместо квартир и таунхаусов – фиктивные договоры
02 октября 2025, 12:50
Война на истощение: почему украинцам предлагают терпение вместо выхода
02 октября 2025, 12:46
В Одесской области военные уничтожили восемь вражеских мин, дрейфующих в море
02 октября 2025, 12:39
Экономическая стабильность Харьковщины: общие шаги власти и бизнеса
02 октября 2025, 12:26
На Прикарпатье правоохранитель пытался наладить схему побега уклонистов в Румынию
02 октября 2025, 12:11
В Полтавской области столкнулись два автомобиля: есть погибший и пострадавшие
02 октября 2025, 11:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »