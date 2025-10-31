19:12  31 октября
31 октября 2025, 19:55

В Харьковской области судили медсестру, которая заработала на оформлении инвалидности 200 тысяч

31 октября 2025, 19:55
Фото: Нацполиция
В Харькове судили 41-летнюю женщину, работавшую медсестрой. Оказалось, что она "заработала" деньги на оформлении инвалидности

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, медсестра в прошлом году в одной из больниц Полтавской области предложила знакомой "помочь" оформить инвалидность второй группы. За такую "услугу" она попросила 200 тысяч гривен. При этом она намекнула, что если не получит деньги, то на документы заказчик может не рассчитывать.

Впоследствии женщина звонила по телефону "клиентке" и настойчиво убеждала перевести деньги на ее банковскую карточку. Впоследствии кроме основной суммы к прайсу добавилось еще 8 тысяч гривен якобы за первоочередные обследования и анализы. "Клиентка" выполнила это требование и перевела указанную сумму на банковскую карту медсестры.

Впоследствии медсестра решала вопрос о беспрепятственном согласовании документов по медицинскому обследованию и стационарному лечению без их фактического прохождения и пребывания. В дальнейшем это позволило оформить инвалидность, получать государственные деньги и другие "привилегии". За это медсестра получила еще 15 тысяч гривен.

Ее задержали при получении второй части суммы в размере 185 тысяч гривен. Женщине назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось о разоблачении мужчины в Киевской области, который предлагал "решить вопрос по ТЦК" за 8,5 тысячи долларов. Военнообязанный хотел удалить из системы "Оберег", а фигурант дела заверил его, что имеет нужные связи.

подделка медики прокуратура Харьков
31 октября 2025
07 августа 2025
