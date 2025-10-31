19:12  31 жовтня
На Харківщині судили медсестру, яка заробила на оформленні інвалідності 200 тисяч

31 жовтня 2025, 19:55
Фото: Нацполіція
У Харкові судили 41-річну жінку, яка працювала медсестрою. Виявилось, що вона "заробила" гроші на оформленні інвалідності

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, медсестра минулого року в одній з лікарень Полтавської області запропонувала знайомій "допомогти" оформити інвалідність другої групи. За таку "послугу" вона попросила 200 тисяч гривень. При цьому вона натякнула, що якщо не отримає гроші, то на документи замовниця може не розраховувати.

Згодом жінка телефонувала "клієнтці" та наполегливо переконувала переказати гроші на її банківську картку. Згодом крім основної суми до прайсу додалось ще 8 тисяч гривень нібито за першочергові обстеження та аналізи. "Клієнтка" виконала цю вимогу та переказала вказану суму на банківську картку медсестри.

Згодом медсестра вирішувала питання про безперешкодне узгодження документів щодо медичного обстеження та стаціонарного лікування без їх фактичного проходження і перебування. У подальшому це дозволило б оформити інвалідність, отримувати державні гроші та інші "привілеї". За це медсестра отримала ще 15 тисяч гривень.

Її затримали під час отримання другої частини суми в розмірі 185 тисяч гривень. Жінці призначили покарання у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про викриття чоловіка на Київщині, який пропонував "вирішити питання з ТЦК" за 8,5 тисячі доларів. Військовозобов’язаний хотів видалення з системи "Оберіг", а фігурант справи запевнив його, що має потрібні зв’язки.

