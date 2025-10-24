14:05  24 октября
24 октября 2025, 22:20

В Харькове будут судить мошенника, зарабатывающего на фейковых государственных выплатах

24 октября 2025, 22:20
Иллюстративное фото
В Харькове будут судить мужчину, причастного к фишинговой мошеннической схеме. Аферисты запустили таргетированную рекламу о якобы государственных выплатах

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Facebook мошенники запустили рекламу о якобы финансовой помощи, однако на самом деле переход по ссылке вел на фишинговый сайт, похожий на "Действие". Там люди вводили пин-код и логин с паролем в мобильный банк, передавая злоумышленникам доступ к собственным счетам.

В Харькове делец снимал средства с помощью банкоматов. Теперь прокуроры уже направили в суд обвинительный акт. 22-летнему харьковчанину грозит от трех до восьми лет.

Напомним, ранее одесские правоохранители разоблачили почтальона, который воровал чужие пенсии. К правоохранителям обратились супруги пенсионеров, 76-летняя женщина и ее 85-летний мужчина, недавно вернувшиеся в Украину после длительной поездки за границу. В Пенсионном фонде они узнали, что якобы получали денежные выплаты, хотя на самом деле этого не было.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
