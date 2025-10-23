16:09  23 октября
23 октября 2025, 16:25

В Харькове врач "продавал" фиктивное лечение для уклониста

23 октября 2025, 16:25
Фото: Нацполиция
Заведующего больницей в Харькове поймали на взятке. Он предлагал оформить фиктивную госпитализацию, чтобы "клиент" получил отсрочку от службы

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В июле этого года к врачу обратилась женщина с просьбой помочь в лечении ее крестного отца, имевшего наркотическую зависимость. В ходе встречи медик предложил оформить фиктивное лечение, чтобы мужчина получил документы, с которыми можно было оформить отсрочку от мобилизации.

Медик уверял, что он способен "решить вопрос" с должностными лицами ТЦК, чтобы те вообще исключили мужчину из военного учета. За свои услуги медик просил 2000 долларов и 1000 гривен. Женщина согласилась с этим. После этого врач оформил больного стационаром и выдал медицинскую выписку с указанием психического расстройства и синдрома зависимости.

Затем врач заявлял о необходимости повторной госпитализации якобы из-за ухудшения состояния пациента, чтобы подготовить документы. Задержан медик во время получения денег.

"При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры ему поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностными лицами, сопряженное с вымогательством. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей", - сообщили правоохранительные органы.

Напомним, недавно полиция разоблачила командира воинской части, нанявшего военных для ремонта дома. За это они получили более 3 миллионов гривен выплат за якобы службу.

