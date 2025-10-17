11:54  17 октября
Умер украинско-американский писатель Юрий Тарнавский
11:22  17 октября
СБУ сорвала теракт в Днепре: женщина пыталась взорвать автомобиль полицейского
09:41  17 октября
Не заметил на дороге: в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных
17 октября 2025, 15:50

"Решить вопрос по ТЦК" за 8,5 тысячи долларов: в Киевской области разоблачили дельца

17 октября 2025, 15:50
Фото: Нацполиция
В Борисполе разоблачили мужчину, который получил взятку за "влияние на ТЦК". Его клиентом был военнообязанный

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Отмечается, что делец получил взятку за помощь военнообязанному. Его "клиент" хотел, чтобы его данные были удалены из розыска в системе "Оберег". 58-летний делец заверил его, что имеет связи в ТЦК, и может помочь за 8,5 тысячи долларов.

"Задокументировали преступную схему фигуранта работники Бориспольского управления полиции Киевщины при оперативном сопровождении работников Управления стратегических расследований в Киевской области ДСР ЧП Украины", сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Запорожской области разоблачили мужчину, который уклонился от военной службы. Он купил фейковые медицинские справки, чтобы получить статус инвалидности. Таким образом, он получил отсрочку от мобилизации.

Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
