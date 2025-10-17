Фото: Нацполиция

В Борисполе разоблачили мужчину, который получил взятку за "влияние на ТЦК". Его клиентом был военнообязанный

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Отмечается, что делец получил взятку за помощь военнообязанному. Его "клиент" хотел, чтобы его данные были удалены из розыска в системе "Оберег". 58-летний делец заверил его, что имеет связи в ТЦК, и может помочь за 8,5 тысячи долларов.

"Задокументировали преступную схему фигуранта работники Бориспольского управления полиции Киевщины при оперативном сопровождении работников Управления стратегических расследований в Киевской области ДСР ЧП Украины", сообщили в полиции.

