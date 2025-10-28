Фото: БЭБ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве завершили досудебное расследование по уголовному делу и направили в суд обвинительный акт по группе лиц, организовавших сбыт поддельных долларов при покупке мобильных телефонов.

По данным следствия, фигуранты находили продавцов iPhone через онлайн-платформы объявлений и рассчитывались с ними фальшивыми купюрами в ходе личных встреч. Жертвы не сразу замечали подделку, поскольку снаружи деньги выглядели настоящими, а для подтверждения их подлинности требуется специальное оборудование в банках или финансовых учреждениях.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 15 тысяч долларов США с признаками подделки. Кроме того, в ходе досудебного расследования потерпевшие получили возмещение причиненного материального ущерба.

Обвинительный акт уже направлен в суд, где группе лиц грозит уголовная ответственность за мошенничество с использованием поддельной валюты.

Напомним, таможенники с 19 по 26 сентября изъяли более 400 смартфонов Apple, пытавшихся нелегально ввезти в Украину. Специалисты отмечают, что часть товара появилась еще до официального релиза iPhone 17 на украинском рынке, что вызывает обеспокоенность масштабами контрабанды.