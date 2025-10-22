Россияне ударили по детскому саду Харькова: есть раненые дети
Сегодня, 22 октября, в Холодногорском районе Харькова в результате атаки вражеских беспилотников пострадали дети в частном детском саду. На месте удара продолжается пожар
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
"Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара – пожар", – отметил он.
Впоследствии Терехов уточнил, что по состоянию на 11:25 четверо раненых, один из них без сознания в реанимации.
Мэр добавил, что Харьков под массированной атакой вражеских дронов в небе еще находятся боевые беспилотники. Горожане призывают быть максимально осторожными.
Местные службы уже работают на месте происшествия.
Напомним, этой ночью и утром противник нанес массированный удар по мирным городам с помощью ракет и дронов. Обстрелы охватили несколько районов Киевской области. В результате атаки погибли четыре человека, среди которых шестимесячный младенец и двенадцатилетняя девочка.
Затем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные и утренние обстрелы Россией украинских городов. По его словам, РФ не испытывает достаточного давления из-за затягивания войны.