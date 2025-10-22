09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
00:50  22 октября
Актриса Анна Саливанчук объяснила, зачем она делает горячие фото
UA | RU
UA | RU
22 октября 2025, 11:17

Россияне ударили по детскому саду Харькова: есть раненые дети

22 октября 2025, 11:17
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 22 октября, в Холодногорском районе Харькова в результате атаки вражеских беспилотников пострадали дети в частном детском саду. На месте удара продолжается пожар

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара – пожар", – отметил он.

Впоследствии Терехов уточнил, что по состоянию на 11:25 четверо раненых, один из них без сознания в реанимации.

Мэр добавил, что Харьков под массированной атакой вражеских дронов в небе еще находятся боевые беспилотники. Горожане призывают быть максимально осторожными.

Местные службы уже работают на месте происшествия.

Напомним, этой ночью и утром противник нанес массированный удар по мирным городам с помощью ракет и дронов. Обстрелы охватили несколько районов Киевской области. В результате атаки погибли четыре человека, среди которых шестимесячный младенец и двенадцатилетняя девочка.

Затем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные и утренние обстрелы Россией украинских городов. По его словам, РФ не испытывает достаточного давления из-за затягивания войны.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
