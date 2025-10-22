Россияне ударили по детскому саду Харькова: есть раненые дети

Иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня, 22 октября, в Холодногорском районе Харькова в результате атаки вражеских беспилотников пострадали дети в частном детском саду. На месте удара продолжается пожар

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"Попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара – пожар", – отметил он.

Впоследствии Терехов уточнил, что по состоянию на 11:25 четверо раненых, один из них без сознания в реанимации.

Мэр добавил, что Харьков под массированной атакой вражеских дронов в небе еще находятся боевые беспилотники. Горожане призывают быть максимально осторожными.

Местные службы уже работают на месте происшествия.

Напомним, этой ночью и утром противник нанес массированный удар по мирным городам с помощью ракет и дронов. Обстрелы охватили несколько районов Киевской области. В результате атаки погибли четыре человека, среди которых шестимесячный младенец и двенадцатилетняя девочка.

Затем президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ночные и утренние обстрелы Россией украинских городов. По его словам, РФ не испытывает достаточного давления из-за затягивания войны.