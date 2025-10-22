Массированная атака на энергетику: большинство регионов Украины остались без света

Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.

По информации операторов, восстановительные работы продолжаются там, где ситуация с опасностью позволяет.

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Гражєдан призывают следить за обновлениями на страницах облэнерго своего региона.

Графики аварийных отключений по регионам – по состоянию на 22 октября

Сумская область: введены графики аварийных отключений. По состоянию на 07.45 действуют для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей. Продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно.

введены графики аварийных отключений. По состоянию на 07.45 действуют для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей. Продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно. Полтавская область: По распоряжению "Укрэнерго" применены 4 очереди ГАО.

По распоряжению "Укрэнерго" применены 4 очереди ГАО. Кировоградская область: С 07:31 введены графики аварийных отключений.

С 07:31 введены графики аварийных отключений. Киев, Киевская и Днепропетровская области (ДТЭК): Применены экстренные отключения.

Применены экстренные отключения. Черкасская область: С 07:55 применены графики аварийных отключений. Облэнерго призывает к экономному потреблению электроэнергии для сохранения энергосистемы.

С 07:55 применены графики аварийных отключений. Облэнерго призывает к экономному потреблению электроэнергии для сохранения энергосистемы. Черниговская область: Продолжают действовать графики почасовых отключений. График будет корректироваться в зависимости от сита

Как известно, этой ночью Российская Федерация нанесла комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Враг применял баллистические и крылатые ракеты, ударные дроны типа "Шахед", а также аэробалистические ракеты "Кинжал".

Напомним, в Днепровском районе Киева в результате вражеской атаки дронов произошел пожар в многоэтажке на уровне 8 и 9 этажей. Два человека погибли. Еще пятеро пострадали, среди них – двухлетний ребенок.