Массированная атака на энергетику: большинство регионов Украины остались без света
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго", передает RegioNews.
По информации операторов, восстановительные работы продолжаются там, где ситуация с опасностью позволяет.
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Гражєдан призывают следить за обновлениями на страницах облэнерго своего региона.
Графики аварийных отключений по регионам – по состоянию на 22 октября
- Сумская область: введены графики аварийных отключений. По состоянию на 07.45 действуют для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей. Продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно.
- Полтавская область: По распоряжению "Укрэнерго" применены 4 очереди ГАО.
- Кировоградская область: С 07:31 введены графики аварийных отключений.
- Киев, Киевская и Днепропетровская области (ДТЭК): Применены экстренные отключения.
- Черкасская область: С 07:55 применены графики аварийных отключений. Облэнерго призывает к экономному потреблению электроэнергии для сохранения энергосистемы.
- Черниговская область: Продолжают действовать графики почасовых отключений. График будет корректироваться в зависимости от сита
Как известно, этой ночью Российская Федерация нанесла комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Враг применял баллистические и крылатые ракеты, ударные дроны типа "Шахед", а также аэробалистические ракеты "Кинжал".
Напомним, в Днепровском районе Киева в результате вражеской атаки дронов произошел пожар в многоэтажке на уровне 8 и 9 этажей. Два человека погибли. Еще пятеро пострадали, среди них – двухлетний ребенок.