Росіяни вдарили по дитячому садку Харкова: є поранені діти

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 22 жовтня, у Холодногірському районі Харкова внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали діти у приватному дитячому садочку. На місці удару триває пожежа

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару – пожежа", – зазначив він.

Згодом Терехов уточнив, що станом на 11:25 четверо поранених, один із них без свідомості у реанімації.

Мер додав, що Харків наразі під масованою атакою ворожих дронів, у небі ще перебувають бойові безпілотники. Містян закликають бути максимально обережними.

Місцеві служби вже працюють на місці події.

Нагадаємо, цієї ночі та вранці противник завдав масованого удару по мирних містах за допомогою ракет і дронів. Обстріли охопили кілька районів Київської області. Унаслідок атаки загинули четверо людей, серед яких шестимісячне немовля та дванадцятирічна дівчинка.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував нічні та ранкові обстріли Росією українських міст. За його словами, РФ не відчуває достатнього тиску за затягування війни.