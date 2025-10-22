Россия атаковала энергетику Одесщины: без света более 8 тысяч семей
В ночь на 22 октября российские военные атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.
По данным ДТЭК, энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям, где это было технически возможно, восстановив свет для 14 200 семей.
В то же время повреждения значительны, и ремонт потребует времени.
Сейчас без электроснабжения остаются около 8,7 тысячи семей.
Как отметила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, из-за ударов БПЛА вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Кроме того, в городе Измаил работают 23 пункта несокрушимости.
Напомним, в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии .