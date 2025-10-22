09:30  22 октября
22 октября 2025, 10:59

Россия атаковала энергетику Одесщины: без света более 8 тысяч семей

22 октября 2025, 10:59
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Одесщины
Читайте також
українською мовою

В ночь на 22 октября российские военные атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает RegioNews.

По данным ДТЭК, энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям, где это было технически возможно, восстановив свет для 14 200 семей.

В то же время повреждения значительны, и ремонт потребует времени.

Сейчас без электроснабжения остаются около 8,7 тысячи семей.

Как отметила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, из-за ударов БПЛА вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, в городе Измаил работают 23 пункта несокрушимости.

Напомним, в результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии .

