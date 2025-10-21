Харьков после авиаудара: возросло количество пострадавших

Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура начала расследование после ночного авиаудара по Харькову, в результате которого пострадали 11 человек

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, в ночь на 21 октября вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по городу. В Индустриальном районе попадания пришлись на территорию частного сектора, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В результате ударов 11 человек – восемь женщин и трое мужчин – получили острую стрессовую реакцию. Еще один авиационный удар пришелся на территорию гражданского предприятия.

В Немышлянском районе повреждено имущество хозяйствующих субъектов. По предварительным данным, по Харькову применены не менее четырех авиационных боеприпасов, продолжается установка их типа.

Прокуроры и следователи полиции документируют военные преступления, совершенные российскими военными.

Напомним, в ночь на 21 октября российские КАБы атаковали Харьков. Под удар попали два района. Было известно о девяти пострадавших.