Харьков после авиаудара: возросло количество пострадавших
Прокуратура начала расследование после ночного авиаудара по Харькову, в результате которого пострадали 11 человек
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
По данным следствия, в ночь на 21 октября вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по городу. В Индустриальном районе попадания пришлись на территорию частного сектора, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
В результате ударов 11 человек – восемь женщин и трое мужчин – получили острую стрессовую реакцию. Еще один авиационный удар пришелся на территорию гражданского предприятия.
В Немышлянском районе повреждено имущество хозяйствующих субъектов. По предварительным данным, по Харькову применены не менее четырех авиационных боеприпасов, продолжается установка их типа.
Прокуроры и следователи полиции документируют военные преступления, совершенные российскими военными.
Напомним, в ночь на 21 октября российские КАБы атаковали Харьков. Под удар попали два района. Было известно о девяти пострадавших.