В Днепропетровской области российские дроны повредили дома и автомобили

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Так, в Богдановской общине Павлоградского района в результате вражеского удара загорелось хозяйственное сооружение, еще одно здание и частный жилой дом частично разрушены. Повреждены также автомобили местных жителей.

В Никопольщине агрессор применил FPV-дроны, атаковав Покровскую и Мировскую общины. Там загорелся гараж, поврежден частный дом и автомобиль.

На Синельниковщине под обстрелы попали Покровская и Дубовиковская общины: горели хозяйственные постройки, повреждены четыре частных дома, автомобиль и газопровод.

Спасатели ликвидировали все пожары, работают над восстановлением инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 21 октября российские КАБы атаковали Харьков. Под удар попали два района. Пострадали 9 гражданских, во всех – острая реакция на стресс.