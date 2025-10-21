08:22  21 октября
Двойное убийство пенсионеров на Закарпатье: к делу причастны несовершеннолетние
08:29  21 октября
Ударил полтавчанина битой по голове: нападавшего взяли под стражу
01:55  21 октября
Для певицы Натальи Могилевской вызвали скорую: на артистку на съемках упал рояль
21 октября 2025, 08:43

В Днепропетровской области российские дроны повредили дома и автомобили

21 октября 2025, 08:43
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Днепропетровщины
В Днепропетровской области спасатели ликвидировали последствия очередных российских обстрелов

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Так, в Богдановской общине Павлоградского района в результате вражеского удара загорелось хозяйственное сооружение, еще одно здание и частный жилой дом частично разрушены. Повреждены также автомобили местных жителей.

В Никопольщине агрессор применил FPV-дроны, атаковав Покровскую и Мировскую общины. Там загорелся гараж, поврежден частный дом и автомобиль.

На Синельниковщине под обстрелы попали Покровская и Дубовиковская общины: горели хозяйственные постройки, повреждены четыре частных дома, автомобиль и газопровод.

Спасатели ликвидировали все пожары, работают над восстановлением инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 21 октября российские КАБы атаковали Харьков. Под удар попали два района. Пострадали 9 гражданских, во всех – острая реакция на стресс.

