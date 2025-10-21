Массовая атака дронов: частично обесточены Чернигов и север области

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Черниговской области зафиксировали массированную атаку вражеских ударных беспилотников. По данным ПВО и Сил обороны, в течение суток была обнаружена 51 воздушная цель, среди которых – 2 баллистические ракеты

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслава Чаус, передает RegioNews.

По его словам, два дрона типа "шахед" попали в критические объекты: теплоснабжение и энергетический объект в двух общинах Черниговского района. Поэтому часть Чернигова и северных общин области осталась без электроснабжения.

Энергетики работают над возобновлением работы сетей.

Критическая инфраструктура переведена на генераторы, частично развернуты пункты несокрушимости. При длительном отключении света такие пункты будут разворачиваться дополнительно.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки дронами Чернигов полностью остался без воды. Коммунальщики организуют подвоз технической воды в отдельные районы города. В городе открыты водопроводные колонки, из которых жители могут набрать воду, если они расположены рядом.