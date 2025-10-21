01:55  21 октября
21 октября 2025, 07:35

Чернигов остался без воды после атаки российских дронов

21 октября 2025, 07:35
Иллюстративное фото: из открытых источников
В результате российской атаки дронами Чернигов полностью остался без воды

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Черниговводоканал".

По информации предприятия, с 05:30 специалисты приступили к запуску объектов от альтернативных источников питания, чтобы частично возобновить работу систем водоснабжения.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов. Просим заблаговременно делать запасы воды", – отметили в водоканале.

Также коммунальщики организуют подвоз технической воды в отдельные районы города. Места и время подвоза обещают сообщить дополнительно.

В городе открыты водопроводные колонки, из которых жители могут набрать воду, если они расположены рядом.

В "Черниговводоканале" отметили, что предприятие работает не только над подачей воды, но и над запуском более 20 канализационных насосных станций, чтобы обеспечить водоотвод в городе.

Напомним, вечером в понедельник, 20 октября, из-за очередной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру северная часть Черниговщины осталась без электроснабжения. Коммунальщики и власти региона отметили, что аварийно-восстановительные работы в электросетях начнутся сразу после улучшения ситуации безопасности.

Ранее сообщалось, что в результате массированных вражеских атак по энергетической инфраструктуре Черниговской области без электроснабжения остались более 30 тысяч потребителей.

