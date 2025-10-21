01:55  21 октября
21 октября 2025, 07:06

Российские КАБы атаковали Харьков: под удар попали два района

21 октября 2025, 07:06
Иллюстративное фото: из открытых источников
В ночь на 21 октября Харьков подвергся очередной атаке управляемыми авиабомбами. В городе прогремели несколько взрывов – предварительно в Индустриальном районе

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, враг нанес по меньшей мере четыре удара, в результате которых повреждено около 15 частных домов. На месте попадания вспыхнули пожары.

"Есть предварительная информация о попадании в частный сектор. Есть пострадавшие – их количество уточняется", – сообщил Терехов.

Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до девяти человек.

Как добавил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, у всех острая реакция на стресс. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Также подтвержден еще один удар – по Немышлянскому району города. Обследование мест попаданий продолжается, спасатели продолжают работать.

Мэр призвал горожан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку существует угроза повторных атак.

Как известно, в ночь на 21 октября, в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за применения российскими войсками баллистического вооружения.

Напомним, 20 октября в Харькове зафиксировано падение российского беспилотника "Гербера". Известно, что дрон упал без детонации. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

