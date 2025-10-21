08:22  21 жовтня
21 жовтня 2025, 09:58

Харків після авіаудару: зросла кількість постраждалих

21 жовтня 2025, 09:58
Фото: Харківська обласна прокуратура
Прокуратура розпочала розслідування після нічного авіаудару по Харкову, внаслідок якого постраждали 11 осіб

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, в ніч на 21 жовтня збройні сили РФ завдали авіаційних ударів по місту. В Індустріальному районі влучання припали на територію приватного сектору, пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди.

Внаслідок ударів 11 людей – восьмеро жінок і троє чоловіків – отримали гостру стресову реакцію. Ще один авіаційний удар припав на територію цивільного підприємства.

У Немишлянському районі пошкоджено майно суб'єктів господарювання. За попередніми даними, по Харкову застосовано щонайменше чотири авіаційні боєприпаси, триває встановлення їх типу.

Прокурори та слідчі поліції документують воєнні злочини, вчинені російськими військовими.

Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня російські КАБи атакували Харків. Під удар потрапили два райони. Було відомо про дев'ятьох постраждалих.

