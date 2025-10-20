В Киевском районе Харькова упал российский беспилотник

Иллюстративное фото: ГУР

Сегодня, 20 октября, в Харькове зафиксировали падение российского беспилотника "Гербера"

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"У нас есть падение вражеского беспилотника типа "Гербера". Это произошло в Киевском районе города", – отметил он.

Известно, что дрон упал без детонации.

Также не поступала информация о пострадавших и разрушениях.

Напомним, в Черниговской области пиротехники ГСЧС обезвредили боевую часть российской крылатой ракеты "Искандер-К", которая упала на приусадебный участок и не сдетонировала.

Раньше в одном из районов Сумской области ударный беспилотник самолетного типа попал в железнодорожный путь, но не взорвался. Взрывотехники установили, что дрон был снаряжен сразу двумя боевыми частями – фугасной (часть противотанковой мины) и термобаричной.