11:28  20 октября
В центре Полтавы водитель избил курьера доставки
10:55  20 октября
В Днепре судили пару, которая пыталась взорвать военного
08:24  20 октября
В Одесской области пьяный водитель наехал на пенсионерку: женщина погибла
20 октября 2025, 12:19

В Киевском районе Харькова упал российский беспилотник

20 октября 2025, 12:19
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: ГУР
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 20 октября, в Харькове зафиксировали падение российского беспилотника "Гербера"

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"У нас есть падение вражеского беспилотника типа "Гербера". Это произошло в Киевском районе города", – отметил он.

Известно, что дрон упал без детонации.

Также не поступала информация о пострадавших и разрушениях.

Напомним, в Черниговской области пиротехники ГСЧС обезвредили боевую часть российской крылатой ракеты "Искандер-К", которая упала на приусадебный участок и не сдетонировала.

Раньше в одном из районов Сумской области ударный беспилотник самолетного типа попал в железнодорожный путь, но не взорвался. Взрывотехники установили, что дрон был снаряжен сразу двумя боевыми частями – фугасной (часть противотанковой мины) и термобаричной.

Российский КАБ впервые долетел до Полтавщины
20 октября 2025, 12:11
В Покровске росийсские штурмовики расстреляли мирных жителей возле вокзала
20 октября 2025, 11:18
РФ атаковала Украину баллистикой и 60 дронами: как отработала ПВО
20 октября 2025, 09:26
В Тернополе водитель электросамоката сбил женщину и скрылся
20 октября 2025, 14:25
В Одесской области судили браконьера, который наловил рыбы на 215 тыс. грн
20 октября 2025, 13:59
Рынок недвижимости: что сейчас покупают и арендуют в Харькове
20 октября 2025, 13:46
Смертельное ДТП в Житомирской области: Lexus влетел в грузовик
20 октября 2025, 13:39
В Одессе к 10 годам приговорили 30-летнего мужчину, изнасиловавшего несовершеннолетнюю дочь гражданской жены
20 октября 2025, 13:36
Масштабное ДТП под Житомиром: столкнулись пять машин
20 октября 2025, 13:07
В Днепре спасли дикую птицу, которая не могла взлететь
20 октября 2025, 12:35
Российский КАБ впервые долетел до Полтавщины
20 октября 2025, 12:11
Сорвала с шеи золотую цепочку с крестиком и сбежала: в Тернополе мужчина ограбил соседа
20 октября 2025, 11:54
