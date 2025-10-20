Российский КАБ впервые долетел до Полтавщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал Труха Полтава.

"Впервые КАБ ударили/доллетели до Полтавщины. Ожидаем более подробную информацию о типе авиабомбы", – говорится в сообщении.

Как сообщается, что бомбы не долетели до Полтавы 20 км. Впоследствии стало известно, что с северо-восточного направления на территорию Полтавщины залетели две реактивные управляемые авиабомбы, которые были локационно потеряны в Полтавском районе.

КАБ расшифровывается как "управляемая авиационная бомба" – это высокоточный авиационный боеприпас, оснащенный системой наведения и аэродинамическими поверхностями для повышения точности.