У Київському районі Харкова впав російський безпілотник

Ілюстративне фото: ГУР

Сьогодні, 20 жовтня, у Харкові зафіксували падіння російського безпілотника "Гербера"

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Маємо падіння ворожого безпілотника типу "Гербера". Це сталося у Київському районі міста", – зазначив він.

Відомо, що дрон впав без детонації.

Також не надходила інформація про постраждалих та руйнування.

Нагадаємо, на Чернігівщині піротехніки ДСНС знешкодили бойову частину російської крилатої ракети "Іскандер-К", яка впала на присадибну ділянку та не здетонувала.

Раніше в одному з районів Сумської області ударний безпілотник літакового типу влучив у залізничну колію, але не вибухнув. Вибухотехніки встановили, що дрон був споряджений одразу двома бойовими частинами – фугасною (частина протитанкової міни) та термобаричною.