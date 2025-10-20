11:28  20 жовтня
20 жовтня 2025, 12:19

У Київському районі Харкова впав російський безпілотник

20 жовтня 2025, 12:19
Ілюстративне фото: ГУР
Сьогодні, 20 жовтня, у Харкові зафіксували падіння російського безпілотника "Гербера"

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Маємо падіння ворожого безпілотника типу "Гербера". Це сталося у Київському районі міста", – зазначив він.

Відомо, що дрон впав без детонації.

Також не надходила інформація про постраждалих та руйнування.

Нагадаємо, на Чернігівщині піротехніки ДСНС знешкодили бойову частину російської крилатої ракети "Іскандер-К", яка впала на присадибну ділянку та не здетонувала.

Раніше в одному з районів Сумської області ударний безпілотник літакового типу влучив у залізничну колію, але не вибухнув. Вибухотехніки встановили, що дрон був споряджений одразу двома бойовими частинами – фугасною (частина протитанкової міни) та термобаричною.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
