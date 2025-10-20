У Київському районі Харкова впав російський безпілотник
Сьогодні, 20 жовтня, у Харкові зафіксували падіння російського безпілотника "Гербера"
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
"Маємо падіння ворожого безпілотника типу "Гербера". Це сталося у Київському районі міста", – зазначив він.
Відомо, що дрон впав без детонації.
Також не надходила інформація про постраждалих та руйнування.
Нагадаємо, на Чернігівщині піротехніки ДСНС знешкодили бойову частину російської крилатої ракети "Іскандер-К", яка впала на присадибну ділянку та не здетонувала.
Раніше в одному з районів Сумської області ударний безпілотник літакового типу влучив у залізничну колію, але не вибухнув. Вибухотехніки встановили, що дрон був споряджений одразу двома бойовими частинами – фугасною (частина протитанкової міни) та термобаричною.