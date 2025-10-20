РФ атаковала Украину баллистикой и 60 дронами: как отработала ПВО
В ночь на 20 октября оккупанты запустили по Украине три баллистических ракеты Искандер-М/KN-23, а также 60 ударных беспилотников, среди которых Shahed, Гербера и другие модификации
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что нападение отражали противовоздушная оборона, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины отражали нападение.
По предварительным данным по состоянию на 09:00, сбито/подавлено 38 вражеских БПЛА.
Зафиксировано попадание 3 баллистических ракет и 20 БпЛА на 12 локациях.
Напомним, за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 890 российских солдат и 142 единиц техники. В частности, украинскими воинами уничтожены два танка, 45 артиллерийских систем, одно средство ПВО и 94 единицы автомобильной техники.