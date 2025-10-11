Фото: ГСЧС Черниговщины

В Черниговском районе пиротехники ГСЧС обезвредили боевую часть российской крылатой ракеты "Искандер-К", которая упала на приусадебный участок и не сдетонировала

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что опасность была особенно высока, ведь рядом с местом падения находились жилые дома и автозаправочная станция.

Специалисты идентифицировали боеприпас, осторожно скачали его с помощью специального оборудования к транспорту и вывезли для дальнейшего уничтожения в безопасных условиях.

Спасатели призывают граждан не приближаться к обломкам ракет, дронов или каких-либо подозрительных предметов. При обнаружении опасных находок необходимо немедленно звонить по номеру 101.

Напомним, ранее в одном из районов Сумской области ударный беспилотник самолетного типа попал в железнодорожный путь, но не взорвался. Взрывотехники установили, что дрон был снаряжен сразу двумя боевыми частями – фугасной (часть противотанковой мины) и термобаричной.